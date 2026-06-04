В Сибири будут судить сотрудницу банка за похищение средств у клиентов

В Новосибирской области работник банка похищала деньги клиентов В Сибири будут судить сотрудницу банка за похищение средств у клиентов

Москва4 июн Вести.В Карасукском районе Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о краже. Как сообщает региональная прокуратура, бывшая сотрудница отделения банка обвиняется в хищении средств со счетов клиентов.

По материалам следствия, 27-летняя жительница города Карасука, работая в банке, имела доступ к банковским счетам клиентов банка.

С октября 2024 года по октябрь 2025 года, воспользовавшись своим служебным положением, обвиняемая с рабочего компьютера осуществляла банковские переводы с банковских счетов клиентов на известный ей счет… говорится в сообщении

В общей сложности от противоправных действий пострадали 26 человек. Деньги обвиняемая переводила со счетов, которые долгое время не использовались. Поэтому пострадавшие не знали о совершении преступлений.

В итоге женщине удалось обогатиться на сумму более 1,6 млн рублей. Обвиняемая признала вину и в полном объеме возместила причиненный ущерб. Уголовное дело будет рассматривать Карасукский районный суд.