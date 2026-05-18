Жительница Новосибирска получила срок за оплату покупок найденной картой

Москва18 мая Вести.В Новосибирске суд вынес приговор по уголовному делу о хищении с банковской карты, женщина получила год лишения свободы, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

Суд установил, что подсудимая нашла банковскую карту и оплатила с ее помощью товары и услуги в торговых точках города, потратив 3 тысячи рублей.

Суд назначил виновной 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев отмечается в сообщении

Подсудимая вину признала в полном объеме, возместила причиненный ущерб.