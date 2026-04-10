В Новосибирске задержаны трое мужчин по подозрению в краже денег со счетов

Москва10 апр Вести.В Новосибирске произошло задержание троих местных жителей, которых подозревают в краже денег с банковских счетов жертв. Об этом сообщает РИА Новости.

Задержанные покупали сим-карты и по номерам их бывших владельцев, если номера раньше кому-то принадлежали, получали доступ к аккаунтам жертв на "Госуслугах" и в интернет-банках.

Оперативники задержали троих жителей областного центра. Предварительно установлено, что фигуранты на протяжении полугода скупали сим-карты в различных торговых точках Новосибирска сказано в публикации

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ и ч. 1 ст. 159 УК РФ. Мера пресечения задержанным избирается.