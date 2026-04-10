Москва10 апрВести.В Новосибирске произошло задержание троих местных жителей, которых подозревают в краже денег с банковских счетов жертв. Об этом сообщает РИА Новости.
Задержанные покупали сим-карты и по номерам их бывших владельцев, если номера раньше кому-то принадлежали, получали доступ к аккаунтам жертв на "Госуслугах" и в интернет-банках.
Оперативники задержали троих жителей областного центра. Предварительно установлено, что фигуранты на протяжении полугода скупали сим-карты в различных торговых точках Новосибирскасказано в публикации
Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ и ч. 1 ст. 159 УК РФ. Мера пресечения задержанным избирается.