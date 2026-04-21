Трое жителей Воронежской области подозреваются в IT-хищениях, они арестованы В Воронежской области задержаны трое 20-летних организаторов IT-хищений

Москва21 апр Вести.Воронежские полицейские задержали троих 20-летних местных жителей, подозреваемых в организации IT-хищений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Трое 20-летних местных жителей организовали в шести арендованных квартирах, расположенных на территории Воронежа, стационарные технические центры. Используя SIM-боксы, они обеспечивали анонимную связь между аферистами и их жертвами, фактически скрывая реальное местоположение злоумышленников говорится в Telegram-канале ведомства

Силовая операция проводилась при участии сотрудников ФСБ. Правоохранители нашли у фигурантов 13 GSM-шлюзов, 2 сим-банка, более 4 тысяч сим-карт, 11 мобильных телефонов, 5 ноутбуков и 10 банковских карт, все изъято.

Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Все трое арестованы.