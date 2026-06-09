В Новосибирской области за кражу и поджог осуждена начальница почты

Начальница почты под Новосибирском подожгла кабинет, чтобы скрыть кражу 2,9 млн В Новосибирской области за кражу и поджог осуждена начальница почты

Москва9 июн Вести.В Новосибирской области женщина, ранее являвшаяся начальником одного из отделений почтовой связи в Куйбышевском районе, осуждена за присвоение вверенных денежных средств в сумме свыше 2,9 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

В отношении 42-летней местной жительницы было возбуждено дело по статье УК РФ о хищении вверенного виновному чужого имущества, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

Подсудимая, являясь начальником одного из отделений почтовой связи, расположенного в Куйбышевском районе Новосибирской области, в ноябре 2024 года, используя свое служебное положение, похитила вверенные ей денежные средства в общей сумме 2,9 млн рублей говорится в Telegram-канале прокуратуры региона

Тем самым АО "Почта России" был причинен материальный ущерб в особо крупном размере, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Кроме того, чтобы скрыть следы совершенного преступления, подсудимая уничтожила часть похищенных денежных средств путем поджога. Для этого она инсценировала в служебном кабинете короткое замыкание.

Женщине дали 4,5 года исправительной колонии общего режима, но с отсрочкой реального отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Сама подсудимая вину по предъявленному обвинению не признала.

В публикации также отмечается, что суд взыскал с нее в пользу АО "Почта России" материальный ущерб на сумму 2,2 млн рублей. Еще 629 тысяч после экспертизы поврежденных огнем банкнот были признаны платежеспособными.

Таким образом, объяснили в прокуратуре, потерпевшей стороне был частично возмещен причиненный ущерб на эту сумму уже на стадии судебного следствия.