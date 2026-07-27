В Подмосковье задержаны три сотрудницы банка, присвоившие 28 млн рублей клиентов В Подмосковье три банковских сотрудника присвоили 28 млн рублей клиентов

Москва27 июл Вести.Оперативниками Управления угро ГУ МВД РФ по Московской области совместно с коллегами из Королева при взаимодействии с сотрудниками ФСБ РФ задержаны три женщины по подозрению в хищении денежных средств со счетов граждан. Подробности в MAX сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительным сведениям, сотрудницы банка изготовили дубликаты карт вкладчиков, отключив уведомления на их мобильных телефонах. Затем подозреваемые незаметно снимали и переводили сбережения клиентов на свои счета, а также на карты родственников и знакомых.

Причиненный ущерб составил более 28 миллионов рублей говорится в сообщении

В ходе оперативно-разыскных мероприятий две подозреваемые были задержаны в Королеве, еще одна - в Пушкино. Возбуждены уголовные дела, фигуранты находятся под домашним арестом. Продолжаются мероприятия по установлению всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности.