Как с банковских счетов пенсионеров в Королеве исчезли деньги - подробности

Выяснились подробности кражи 28 млн рублей с банковских счетов в Королеве Как с банковских счетов пенсионеров в Королеве исчезли деньги - подробности

Москва27 июл Вести.Стали известны подробности кражи крупных сумм денег. Работницы банка в Королеве придумали схему по изъятию денег: они изготавливали дубликаты карты клиентов, с большими суммами на счетах, сообщает MK.RU.

Финансистки отключали персональные уведомление об операциях, а сами снимали или переводили чужие средства на свои счета, а также карты родственников и знакомых — позже их просили обналичить деньги говорится в сообщении

Жертвами трех сотрудниц банка стали два пенсионера из подмосковного Королева. Они лишились 28 миллионов рублей. Одна из пострадавших - 91-летняя женщина, хранившая в банке 7 млн 620 тыс. рублей, вторым стал 88-летний ученый-математик с более чем 20,5 млн рублей на счету.

Как сообщалось ранее, злоумышленниц задержали. Возбуждены уголовные дела по статье "Кража".