Три сотрудницы банка арестованы в Петербурге за аферу с золотыми монетами

В Петербурге за аферу с монетами отправили под арест трех сотрудниц банка Три сотрудницы банка арестованы в Петербурге за аферу с золотыми монетами

Москва29 июн Вести.В Санкт-Петербурге Куйбышевский районный суд избрал меру пресечения трем сотрудницам банка, обвиняемым в краже в особо крупном размере. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов г. Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

В материалах дела говорится, что руководитель офиса Инна Андреева, менеджер Ирина Порываева и еще одна сотрудница банка Дарья Еркаева похитили более двух млрд рублей.

Совершили тайное хищение монет из драгоценного металла – золота, в количестве 8 893 штук: монет «Победоносец» в количестве 4 515 штук, номиналом 50 рублей 00 копеек; монет «Победоносец» в количестве 4137 штук, номиналом 200 рублей 00 копеек; монет «Победоносец» в количестве 241 штуки, номиналом 100 рублей 00 копеек, на общую сумму по номиналу 1 079 050 рублей 00 копеек, а общей стоимостью монет из драгоценных металлов по состоянию на 20.06.2026 на сумму 2 022 290 095 рублей уточняется в сообщении

По версии следствия, организатором противоправной схемы выступила руководитель офиса Инна Андреева.

Порываева, действуя по указаниям Андреевой, доставала из хранилища монеты «Георгий Победоносец» разного номинала — при этом никакие документы на выдачу не оформлялись. Затем она передавала монеты сообщникам. Один из соучастников за раз забирал примерно 300 монет, потом сдавал их в кассу того же офиса и получал деньги. По такой же схеме монеты получали ещё двое сообщников.

Преступная схема работала с августа по декабрь 2025 года. Позже ситуация на рынке изменилась: стоимость монет упала. Фигурантки пытались сбыть похищенное, но на покупку новых драгоценных монет пришлось потратить больше, чем удалось выручить от продажи украденного, — в итоге в банке выявили недостачу.

Инна Андреева взята под стражу, Ирина Порываева и Дарья Еркаева отправлены под домашний арест.