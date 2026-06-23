Сотрудницы банка в Петербурге похитили золотые монеты на 2 млрд рублей В Петербурге арестована сотрудница банка, подозреваемая в хищении золотых монет

Москва23 июн Вести.Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения для двух сотрудниц банка, которые подозреваются в краже в особо крупном размере. Ущерб от их действий составляет более 2 миллиардов рублей, сообщила в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Так, руководителя офиса банка Инну Андрееву суд заключил под стражу до 20 августа, а менеджера по работе с клиентами Ирину Порываеву отправил под домашний арест.

Андреева также просила домашний арест и обещала сотрудничать со следствием. Однако суд вынес иное решение.

По версии следствия, 20 июня Андреева с Порываевой и иными неустановленными лицами спустились в хранилище банка и похитили золотые монеты "Победоносец". Всего они забрали 8893 штуки, в том числе 4515 монет номиналом 50 рублей, 4137 – номиналом 200 рублей и 241 – номиналом 100 рублей.

Сумма похищенного по номиналу составила 1 миллион 79 тысяч 50 рублей. Общая же стоимость золотых монет по состоянию на 20 июня текущего года – 2 миллиарда 22 миллиона 290 тысяч 95 рублей. Похищенным фигуранты распорядились по своему усмотрению, сообщила Лебедева.