Задержан второй подозреваемый в дерзком ограблении ювелирного в Приморье

В Приморье задержали второго подозреваемого в дерзком ограблении ювелирного Задержан второй подозреваемый в дерзком ограблении ювелирного в Приморье

Москва17 июн Вести.Сотрудники полиции задержали второго подозреваемого в дерзком ограблении ювелирного магазина в Уссурийске в конце мая, ранее была задержана его соучастница, ее арестовали. Об этом сообщили в УМВД по Приморскому краю.

По данным полиции, преступление произошло 20 мая в салоне на улице Плеханова. Злоумышленники заранее спланировали ограбление: пока девушка под видом покупателя отвлекала продавца магазина, мужчина в маске разбил витрину, похитил пластмассовый планшет с золотыми украшениям общей стоимостью порядка 2 миллионов рублей. После чего злоумышленники скрылись. Было возбуждено уголовное дело о грабеже группой лиц по предварительному сговору.

Доставленный в отдел полиции 28-летний мужчина дал признательные показания... Решается вопрос об избрании ему меры пресечения сказано в сообщении

Ранее задержанная соучастница грабежа, 37-летняя жительница Владивостока, находится под стражей.