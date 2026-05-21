В Приморье продавщица ювелирного пыталась остановить грабителей калькулятором Продавщица ювелирного салона в Приморье бросила в грабителей калькулятор

Москва21 мая Вести.В Уссурийске Приморского края двое злоумышленников ограбили ювелирный магазин: пока женщина делала вид, что выбирает украшения, ее сообщник разбил витрину и похитил планшет с золотыми изделиями. Продавщица не растерялась и бросила в налетчиков первый попавшийся под руку предмет — калькулятор, передает РИА Новости.

Вечером 20 мая в одном из ювелирных магазинов в торговом центре по улице Плеханова, пока женщина делала вид, что выбирает украшения, в помещение забежал ее сообщник​​​. Мужчина разбил витрину, похитил планшет с золотыми изделиями, после чего злоумышленники скрылись отмечается в сообщении

На записи с камер видеонаблюдения видно, как работница магазина бросила в грабителей калькулятор, но остановить преступников ей не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". Расследование находится на контроле прокуратуры. Личности грабителей устанавливаются.