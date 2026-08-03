Работник ломбарда в Новосибирске украл золото и деньги на 2,5 млн рублей

Сотрудник ломбарда из Новосибирска украл драгоценности на 2,5 млн рублей Работник ломбарда в Новосибирске украл золото и деньги на 2,5 млн рублей

Москва3 авг Вести.В Новосибирске 19-летний сотрудник ломбарда на улице Солидарности сложил в сумку ювелирные изделия из золота и серебра, забрал из сейфа наличные и скрылся. Общая сумма ущерба, по данным полиции, превысила 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщило МВД России в своем официальном Telegram-канале.

Работник новосибирского ломбарда уличен полицией в хищении денег и украшений на 2,5 миллиона рублей говорится в публикации

Происшествие попало в объективы камер наблюдения. Отмечается, что ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за подобное деяние. Сразу после кражи он спешно уехал из региона, в связи с чем его объявили в федеральный розыск.

Благодаря совместным действиям полицейских и их коллег из Краснодарского края беглеца удалось задержать в Керчи. На допросе задержанный сознался, что реализовал похищенные драгоценности в скупке, а вырученные средства потратил на собственные нужды.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. В настоящее время молодой человек находится под стражей.