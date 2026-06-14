В Оренбурге задержан грабитель, сорвавший с женщины золотую цепочку за 112 тысяч

В Оренбурге полиция задержала мужчину, сорвавшего золотую цепочку с шеи прохожей В Оренбурге задержан грабитель, сорвавший с женщины золотую цепочку за 112 тысяч

Москва14 июн Вести.В Оренбурге правоохранители задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже. Об этом сообщило УМВД РФ по Оренбургской области на платформе MAX.

В полицию обратилась 45-летняя женщина с заявлением о хищении золотой цепочки стоимостью 112 тысяч рублей. Потерпевшая шла по улице Салмышской неподалеку от торгово-развлекательного центра, когда к ней подошел неизвестный, сорвал с шеи украшение и скрылся.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в хищении задержан 34-летний житель областного центра говорится в публикации УМВД

Задержанный пояснил полицейским, что сдал цепочку в ломбард, а затем попытался скрыться в одном из районов области.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Санкция предусматривает до четырех лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.