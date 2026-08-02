Москва2 авгВести.В Волгоградской области полиция задержала 20-летнего жителя Саратовской области по подозрению в краже ювелирных изделий у собственной крестной. Подробности полиция региона сообщила в MAX.
В дежурную часть с заявлением о краже золотых украшений обратилась 54-летняя местная жительница. Она рассказала, что в июне в ее квартире жил крестник, приехавший на похороны родственника в Камышин.
После его отъезда хозяйка обнаружила пропажу ювелирных изделий, хранившихся в шкатулке, стоимостью около 300 тысяч рублей. Полагая, что к хищению может быть причастен молодой человек, она обратилась в полициюговорится в сообщении
Уголовное дело возбуждено по статье о краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину. Проводятся необходимые следственные действия.