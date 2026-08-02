Житель Саратовской области задержан за кражу у крестной украшений на 300 тысяч

В Волгоградской области мужчина подозревается в краже украшений у крестной Житель Саратовской области задержан за кражу у крестной украшений на 300 тысяч

Москва2 авг Вести.В Волгоградской области полиция задержала 20-летнего жителя Саратовской области по подозрению в краже ювелирных изделий у собственной крестной. Подробности полиция региона сообщила в MAX.

В дежурную часть с заявлением о краже золотых украшений обратилась 54-летняя местная жительница. Она рассказала, что в июне в ее квартире жил крестник, приехавший на похороны родственника в Камышин.

После его отъезда хозяйка обнаружила пропажу ювелирных изделий, хранившихся в шкатулке, стоимостью около 300 тысяч рублей. Полагая, что к хищению может быть причастен молодой человек, она обратилась в полицию говорится в сообщении

Уголовное дело возбуждено по статье о краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину. Проводятся необходимые следственные действия.