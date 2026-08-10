Москва10 авг Вести.Житель Белогорска 35 лет проведет в колонии строгого режима следующие 3 года 6 месяцев за кражу золотых украшений у своей сожительницы, сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области в мессенджере МАХ.

Судом установлено, что неоднократно судимый за аналогичные преступления мужчина, зная, что женщина, с которой он проживает, хранит в квартире ювелирные изделия, в ее отсутствие тайно похитил золотые кольца и цепь. Похищенные украшения он сдал в ломбард, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, тем самым причинив потерпевшей ущерб на сумму более 120 тыс. рублей