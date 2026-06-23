Ухажер с сайта знакомств в Забайкалье украл у дамы во время свидания ценные вещи

На первом свидании ухажер с сайта знакомств обокрал даму из Забайкалья Ухажер с сайта знакомств в Забайкалье украл у дамы во время свидания ценные вещи

Москва23 июн Вести.Ухажер с сайта знакомств украл у дамы сердца из Забайкалья часы, браслет и серьги из квартиры, где состоялось свидание, суд приговорил его к обязательным работам, сообщается в MAX-канале объединенного пресс-центра судов края.

По данным инстанции, помимо душевной раны, мужчина нанес жительнице региона материальный ущерб, почти на 50 тысяч рублей, из которых, раскаявшись, 10 тысяч отдал.

Суд признал мужчину виновным в совершении кражи и назначил ему 400 часов обязательных работ отмечается в сообщении

Взыскана с него и оставшаяся сумма ущерба - 40 тысяч рублей.