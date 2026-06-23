Москва23 июнВести.Ухажер с сайта знакомств украл у дамы сердца из Забайкалья часы, браслет и серьги из квартиры, где состоялось свидание, суд приговорил его к обязательным работам, сообщается в MAX-канале объединенного пресс-центра судов края.
По данным инстанции, помимо душевной раны, мужчина нанес жительнице региона материальный ущерб, почти на 50 тысяч рублей, из которых, раскаявшись, 10 тысяч отдал.
Суд признал мужчину виновным в совершении кражи и назначил ему 400 часов обязательных работотмечается в сообщении
Взыскана с него и оставшаяся сумма ущерба - 40 тысяч рублей.