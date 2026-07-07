Москва7 июл Вести.Суд во Владимирской области вынес приговор мужчине, который обманул женщину, с которой познакомился в популярном приложении для знакомств, похитив у нее 170 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют судебные материалы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

По данным следствия, несколько недель мужчина активно ухаживал за своей новой знакомой — дарил цветы и подарки ее ребенку. Затем он начал рассказывать о тяжелых жизненных обстоятельствах: сначала о смерти матери и поездке на похороны, затем о драке в кафе, которая якобы грозила ему уголовным делом, а позже — о намерении отправиться в зону проведения СВО. Женщина поверила и перевела ему 170 тысяч рублей. После этого он перестал отвечать на звонки, а затем написал, что ранен и находится в госпитале.

Обман раскрылся случайно. Общая знакомая увидела мужчину здоровым на его рабочем месте в местной компании. Женщина обратилась в полицию. В ходе расследования выяснилось, что все истории о смерти матери, судимости и ранении были вымышленными, а деньги мужчина потратил на себя.

Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 12 месяцев.