Москва29 июн Вести.В Кемеровской области вынесли приговор в отношении троих мужчин, обманувших почти сотню женщин на более чем 5 миллионов рублей. Как сообщает ГТРК "Кузбасс", фигуранты – родственники, которые знакомились с доверчивыми гражданками в интернете.

Мошенники орудовали почти три года – с 2019-го по декабрь 2022-го. Средства у своих собеседниц они выманивали под предлогом оплаты доставки дорогого подарка. Введенные в заблуждение дамы соглашались и перечисляли им разные суммы – от 3,8 до 640 тысяч рублей. Всего таким образом оказались обмануты 98 женщин.

Как рассказывает одна из потерпевших, с ней связался некий Николай, якобы проживающий в Париже.

В какой-то момент он пишет мне, что хотел бы мне преподнести подарок, и мне просто нужно его ждать… Потом он говорит, что подарок застрял где-то на границе, и он просто не может в силу того, что далеко, произвести оплату за хранение или таможенный сбор, и как-то очень жалко будет потерять, что там очень красивый браслет с драгоценными камнями вспоминает Елена Суховольская

Решением суда аферисты получили от 7 до 8 лет условно и штрафы.

В настоящее время ущерб они возместили. Суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы от 7 до 8 лет условно со штрафом от 2 до 3 млн рублей говорится в сообщении прокуратуры

Также у осужденных изъяли мобильный телефон и ноутбук, которые те использовали для проведения мошеннических операций.