Москва29 июл Вести.В Кузбассе жительница города Киселевска лишилась денег, больше года помогая интернет-знакомому. Подробности сообщила в MAX пресс-служба региональной полиции.

В дежурную часть обратилась 67-летняя пенсионерка, рассказав о мошеннической схеме, из-за которой она лишилась более 100 тысяч рублей. Выяснилось, что весной 2025 года потерпевшая познакомилась с мужчиной на одном из сайтов знакомств. Незадолго до запланированной встречи мужчина сообщил, что его сын погиб в ДТП, а сам он находится в больнице.

Вскоре собеседник попросил женщину перечислить ему на обследование 10 000 рублей, которые обещал вернуть при встрече. После этого он попросил еще один транш – якобы на похороны сына говорится в сообщении

Затем с потерпевшей связался "внук" знакомого, сообщив, что дед впал в кому, и попросил очередную сумму. Женщина верила во все сказанное и переводила деньги. Когда сумма долга превысила 100 000 рублей, пенсионерка потребовала вернуть их. Аферист сообщил, что уже перечислил средства ей на счет. После этого потерпевшая поняла, что все это время общалась с мошенниками.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Сотрудники уголовного розыска устанавливают злоумышленника и его возможных сообщников, которым грозит до 5 лет лишения свободы.