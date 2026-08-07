В Тульской области мошенники похитили у мужчины 2 млн, установлена подозреваемая

В Тульской области установили мошенницу, обманувшую пенсионера В Тульской области мошенники похитили у мужчины 2 млн, установлена подозреваемая

Москва7 авг Вести.Установлена подозреваемая в совершении мошенничества в отношении 74-летнего пенсионера в Тульской области. Об этом сообщили в МВД России в мессенджере MAX.

C 1 по 4 июня неизвестные лица связывались с потерпевшим по телефону и в мессенджерах.

Представившись сотрудниками силового ведомства, злоумышленники сообщили гражданину о необходимости принять меры для сохранности принадлежащих ему денежных средств отмечается в сообщении

Так, мужчина передал женщине два миллиона 160 тысяч рублей. Полицейским удалось установить личность женщины.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.