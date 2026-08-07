Распознал мошенничество: пенсионер из Тольятти обманул курьера Пенсионер из Тольятти передал курьеру мошенников нарезанные газеты вместо денег

Москва7 авг Вести.Жительница села Васильевка Ставропольского района Самарской области предстанет перед судом за то, что, выполняя обязанности курьера мошенников, похищала у граждан деньги, сообщает прокуратура Самарской области.

У одного мужчины, 52-летнего жителя Тольятти она забрала 1,9 миллиона рублей, причем деньги передала его несовершеннолетняя дочь.

Кроме того, она пыталась похитить у 77-летнего пенсионера 2,4 миллиона рублей, однако последний, распознав мошенничество, передал курьеру пакет с нарезанными листами из газет и журналов отмечается в публикации

Женщина 42 лет, безработная обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на мошенничество. Ее уголовное дело направлено для рассмотрения в Автозаводский районный суд Тольятти.