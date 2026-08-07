Москва7 авгВести.Жительница села Васильевка Ставропольского района Самарской области предстанет перед судом за то, что, выполняя обязанности курьера мошенников, похищала у граждан деньги, сообщает прокуратура Самарской области.
У одного мужчины, 52-летнего жителя Тольятти она забрала 1,9 миллиона рублей, причем деньги передала его несовершеннолетняя дочь.
Кроме того, она пыталась похитить у 77-летнего пенсионера 2,4 миллиона рублей, однако последний, распознав мошенничество, передал курьеру пакет с нарезанными листами из газет и журналовотмечается в публикации
Женщина 42 лет, безработная обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на мошенничество. Ее уголовное дело направлено для рассмотрения в Автозаводский районный суд Тольятти.