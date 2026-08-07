Более 9 млн рублей отдала мошенникам пенсионерка из Уссурийска Пенсионерка из Приморья 3 недели поэтапно снимала 9 млн, чтобы отдать аферистам

Москва7 авг Вести.Жительница Уссурийска 62 лет обратилась в полицию, поняв, что стала жертвой злоумышленников. Пенсионерка передала им свыше 9 млн рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Женщине позвонил "начальник правоохранительного ведомства", который заявил, что ее бывшее место работы проверяют. Позже уссурийке позвонил через мессенджер другой неизвестный – он утверждал, что от имени пенсионерки совершен банковский перевод человеку, причастному к экстремистской деятельности и находящемуся в федеральном розыске.

В подтверждение своих слов он прислал поддельные документы (сканы результатов расследования). На протяжении пяти часов лже-следователь убеждал женщину, что у нее есть недоброжелатели из числа бывших коллег и нужно действовать так, как он говорит написали в пресс-службе

После того, как пенсионерка купила новый телефон и установила на него указанный мошенниками мессенджер, ей позвонила "сотрудница ЦБ" и убедила рассказать обо всех имеющихся деньгах.

В течение трех недель потерпевшая поэтапно обналичивала и передавала деньги курьерам по кодовым словам во … Владивостоке и Уссурийске. О том, что ее обманули, пенсионерка рассказала родственникам только спустя 10 дней. В результате женщине причинен ущерб на общую сумму свыше 9 000 000 рублей отметили в ведомстве

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленников разыскивают.