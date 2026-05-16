В Уфе курьер помог разоблачить аферистов, похитивших у пенсионерки 655 тысяч

Москва16 мая Вести.Пенсионерка из Уфы стала жертвой мошенников и лишилась 655 тысяч рублей. Об этом сообщило МВД Башкортостана в своем Telegram-канале.

80-летней женщине позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками "Энергосбыта", предложили заменить счетчик. Попросив назвать код из СМС для проверки прибора, мошенники получили доступ к ее аккаунту на "Госуслугах".

Затем ей начали звонить якобы сотрудники банка и силовых структур. Сообщив, что ее деньги пытаются похитить для финансирования недружественных государств, они убедили женщину перевести накопления на "безопасный счет".

Пострадавшая сняла в банке 655 тысяч рублей и должна была передать их курьеру. Однако мужчина, который должен был забрать деньги, сам пришел в полицию с повинной. Он сообщил, что нашел подработку в интернете, но после первого заказа понял, что участвует в мошеннической схеме.

38-летний мужчина рассказал полицейским, что в настоящее время он работает курьером. А также сообщил, что завтра должен был забрал деньги у той самой пенсионерки говорится в публикации МВД

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. Все обстоятельства устанавливаются.