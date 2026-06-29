Москва29 июнВести.Пятеро жителей Кемеровской области, двое из которых несовершеннолетние, организовали банду, чтобы вымогать деньги и похищать имущество у местных жителей. Все фигуранты арестованы. Об этом сообщает СУ СКР по Кузбассу.
По версии следствия, предполагаемые преступники орудовали на территории Киселевска с марта 2025-го по январь 2026 года, пока их деятельность не была пресечена силовиками.
В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 163… По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражуговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Известно, что от действий фигурантов пострадали 7 человек. Правоохранители устанавливают иные возможны эпизоды.