В Калининграде задержана группа мошенников, причастных к похищению человека Полиция Калининграда задержала мошенников, подозреваемых в похищении человека

Москва4 июн Вести.В Калининграде произошло задержание группы мошенников, которые помимо мошеннических действий также причастны к похищению человека. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Двое мужчин и одна женщина нанесли ущерб бюджету в более чем 5 миллионов рублей. Противоправные действия применялись к детям-сиротам, имеющим право на социальные выплаты. Злоумышленники продавали жертвам обмана дома, непригодные для проживания.

В 2023 году один из потерпевших от действий мошенников решил обратиться в полицию. После этого двое фигурантов избили его, вывезли в безлюдное место и начали угрожать как физической расправой с ним, так и насилием над его дочерью.

Трое подозреваемых задержаны полицейскими совместно с Росгвардией. В отношении них возбужден ряд уголовных дел заявила Волк

В настоящее время фигуранты заключены под стражу.