В Калининграде возбуждено уголовное дело о мошенничестве с квартирами на 14 млн

Фигурантам дела о мошенничестве с квартирами в Калининграде предъявили обвинение В Калининграде возбуждено уголовное дело о мошенничестве с квартирами на 14 млн

Москва26 июн Вести.В Калининграде предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему адвокату, финансовому директору и подрядчику строительной организации, ущерб от действий которых составил не менее 14 миллионов рублей, сообщает региональное управление СК России в мессенджере MAX.

По данным следствия, фигуранты изготовили фальшивые документы, позволившие им переоформить на третье лицо три квартиры жилом доме на Стрелецкой улице в Калининграде, принадлежавшие строительной компании. Затем они эти квартиры перепродали, разделив между собой прибыль.

Решение о возбуждении уголовных дел принято следствием на основании материалов проверки, проведенной УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области отмечается в публикации

Суд отправил бывшего адвоката под подписку о невыезде, финдиректора строительной организации – под домашний арест. Мера пресечения подрядчику будет избрана в ближайшее время. Следственные органы ходатайствуют о домашнем аресте. Расследование продолжается.