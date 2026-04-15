В Магадане завели уголовное дело о махинациях с программой переселения граждан

Москва15 апр Вести.В Магадане возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и махинациях при реализации государственной региональной программы по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов. Об этом сообщает прокуратура региона.

В надзорном ведомстве уточнили, что речь идет о событиях почти трехлетней давности. По итогам проверки было установлено, что в июле 2023 года между региональным управлением капитального строительства и ООО "Стройтехностандарт" без соблюдения конкурентных процедур незаконно заключен госконтракт на возведение четырех многоквартирных жилых домов в Магадане, включая благоустройство и инженерные сети.

В период с сентября по октябрь 2023 года генподрядчик получил аванс более 429 млн рублей, из которых свыше 27,6 млн рублей израсходованы не по целевому назначению, обязательства по контракту не исполнены отмечается в Telegram-канале прокуратуры

В настоящее время следственные органы возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Кроме того, надзорное ведомство уже добилось в суде признания этого контракта ничтожным, а также взыскания с ООО "Стройтехностандарт" более 566 млн рублей.

Ранее по материалам проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).