В Минприроды Дагестана прошли обыски по делу о превышении должностных полномочий

Москва23 апр Вести.Правоохранители провели обыски в Минприроды Дагестана и управлении Дагмелиоводхоза в рамках расследования уголовного дела о незаконной выдаче разрешений на строительство многоквартирных жилых домов в водоохраной зоне. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, с 2009 года по март 2026-го чиновники администрации Махачкалы, а также других уполномоченных органов оформляли права собственности физлиц на земельные участки, которые расположены в границах водоохраной зоны и русла реки, а также выдавали незаконные разрешения на строительство многоквартирных жилых домов. На участках производилась засыпка русла реки, что препятствовало ее свободному течению.

Несмотря на судебные решения о признании объектов самовольными постройками, строительство жилья продолжалось. Из-за недостаточного контроля со стороны уполномоченных органов возникла угроза подтопления прилегающих территорий.

В рамках расследования уголовного дела проведены обыски в служебных помещениях ФГБУ "Управление Дагмелиоводхоза" Республики Дагестан», а также в Министерстве природных ресурсов и экологии региона. В ходе следственных действий изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия говорится в сообщении СК

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также конкретные лица, причастные к совершению преступлений.