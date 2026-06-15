"Не стоит все валить на электронику". Эксперт про мошенничество с прописками Эксперт Князев объяснил случай мошенничества с прописками в Екатеринбурге

Москва15 июн Вести.Случай в Екатеринбурге, где в одну квартиру зарегистрировали 57 человек, стал возможен не только из-за сбоев в электронной системе, а еще и из-за злоупотребления со стороны сотрудников МФЦ. Таким мнением с ИС "Вести" поделился адвокат, руководитель Московской юридической коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Андрей Князев.

Он добавил, что для предотвращения таких ситуаций необходимо запрещать сделки с недвижимостью без личного присутствия.

Когда десятки жителей прописываются, регистрируются, и никто об этом не знает, у человека не было никого, то, может быть, не стоит валить все только на электронику. Как мне кажется, тут возможны какие-то злоупотребления. … Чтобы этого впредь не было, если на госуслугах, то мы можем написать заявление о том, чтобы сделки с недвижимостью, в том числе регистрация по моему месту жительства, по принадлежащей мне жилплощади, невозможно без личного присутствия рассказал Князев

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по поводу регистрации 57 жителей Ингушетии в екатеринбургской квартире. Доклад о расследовании будет представлен председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.