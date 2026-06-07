Жителя Красноярска осудят за то, что он прописал у себя в квартире 24 иностранца Житель Красноярска пойдет под суд за предоставление регистрации 24 мигрантам

Москва7 июн Вести.Житель Красноярска предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет иностранных граждан, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Красноярскому краю в мессенджере МАХ. Мужчина прописал у себя в квартире 24 мигранта.

В ходе следствия установлено, что житель краевого центра 1988 г.р. в период с октября по декабрь 2025 года предоставил в МФЦ документы и фиктивно поставил на миграционный учет в своей квартире на ул. Щорса в Кировском районе краевого центра 24 иностранных гражданина, без фактического предоставления им жилплощади. За каждого прописанного он получил денежное вознаграждение в размере 500 рублей отметили в пресс-службе

Правонарушение выявил участковый уполномоченный в ходе проверки. Он выяснил, что в квартире проживает только собственник.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.