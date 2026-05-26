Москва26 мая Вести.Решением суда житель Благовещенска признан виновным в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ, он заплатит штраф, сообщается в MAX-канале пресс-службы судов Амурской области.

Установлено, что фигурант владеет одной пятой долей квартиры в селе Придорожное. Через портал "Госуслуги" он зарегистрировал четырех граждан Узбекистана по этому адресу. Он сам там не жил, не планировали проживать там и гости. Соседи сказали, что иностранцев здесь никогда не видели, а дом фактически заброшен. В суде обвиняемый заявил, что зарегистрировал земляков, чтобы помочь им получить патенты и найти работу в России.

Суд признал его виновным и назначил штраф 100 тысяч рублей отмечается в сообщении

Суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние и помощь в раскрытии преступления.