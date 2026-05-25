Житель Камчатки получил 2 года колонии за незаконную легализацию 124 мигрантов

Москва25 мая Вести.Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил 61-летнего местного жителя к двум годам лишения свободы за незаконную легализацию 124 мигрантов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно материалам уголовного дела, фигурант, получивший гражданство РФ в 2023 году, заключал с иностранцами фиктивные договоры для продления срока временного пребывания на территории страны. Стоимость такого "документа" составляла 5 тыс. рублей. Всего мужчина таким образом незаконно легализовал 124 граждан Киргизии и Узбекистана.

По итогам рассмотрения дела суд постановил обратить в доход государства 620 тыс. рублей преступного дохода. Предполагается, что после вступления приговора в силу мужчина будет отбывать наказание в колонии поселении.