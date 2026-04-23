На Камчатке женщина трижды стала фигуранткой дела о фиктивной регистрации

Жительница Камчатки трижды стала фигуранткой дела о фиктивной регистрации На Камчатке женщина трижды стала фигуранткой дела о фиктивной регистрации

Москва23 апр Вести.В отношении 37-летней жительницы Петропавловска-Камчатского возбуждено уголовное дело о незаконной легализации иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.

Дело открыто по статье 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ"). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

По данным полиции, в течение трех месяцев женщина за плату фиктивно зарегистрировала в своей квартире 43 иностранных гражданина.

В ведомстве добавили, что ранее фигурантка уже дважды привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.