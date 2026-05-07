Москва7 мая Вести.Жительница Петропавловска-Камчатского подозревается в организации незаконной миграции, сообщила пресс-служба УМВД России по региону в мессенджере МАХ.

Девушка 22 лет, ранее судимая за организацию азартных игр, с августа 2025 года по март 2026 года изготовила договоры на оказание услуг с гражданами Узбекистана.

После этого она направила через почтовые отделения в Управление по вопросам миграции … уведомления о заключении гражданско-правовых договоров, на основании которых 5 гражданам Республики Узбекистан был незаконно продлен срок временного пребывания на территории Российской Федерации отметили в пресс-службе

Девушка находится под подпиской о невыезде, в ее отношении возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.