Москва1 июн Вести.В Омске в суд направлено уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Как сообщает прокуратура Омской области в MAX, фигурантка – 45-летняя местная жительница - занималась организацией незаконной миграции за денежное вознаграждение.

По данным следствия, обвиняемая, получившая гражданство РФ в 2010 году, фиктивно поставила на миграционный учет иностранных граждан по месту своего жительства за денежное вознаграждение в размере 1000 рублей за 1 человека.

Органами предварительного расследования женщине предъявлено обвинение…, обвиняемая вину в совершенных преступлениях признала в полном объеме, согласившись с квалификацией говорится в сообщении

Уголовное дело будет рассмотрено в Кировском районном суде Омска. Фигурантке грозит до 5 лет лишения свободы.