Москва24 апрВести.Ленинский районный суд Перми конфисковал однокомнатную квартиру у местной жительницы, признанной виновной в фиктивной прописке мигранта. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края.
Согласно материалам уголовного дела, в 2025 году женщина поставила оформила временную прописку иностранному гражданину в своей квартире.
В действительности же иностранец в ее квартире никогда не проживал, указанную жилплощадь подсудимая сдавала по договору найма третьим лицам за денежное вознаграждениесказано в сообщении
Суд назначил ей наказание в виде штрафа, а также конфисковал квартиру в доход государства, поскольку она была использована при совершении преступления.
Приговор суда в законную силу не вступил.