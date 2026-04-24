Москва24 апр Вести.Ленинский районный суд Перми конфисковал однокомнатную квартиру у местной жительницы, признанной виновной в фиктивной прописке мигранта. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края.

Согласно материалам уголовного дела, в 2025 году женщина поставила оформила временную прописку иностранному гражданину в своей квартире.

В действительности же иностранец в ее квартире никогда не проживал, указанную жилплощадь подсудимая сдавала по договору найма третьим лицам за денежное вознаграждение сказано в сообщении

Суд назначил ей наказание в виде штрафа, а также конфисковал квартиру в доход государства, поскольку она была использована при совершении преступления.

Приговор суда в законную силу не вступил.