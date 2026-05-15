Красноярка пойдет под суд за регистрацию у себя шести мигрантов за 8 тыс. рублей

Жительница Красноярска обвиняется в регистрации у себя шестерых иностранцев Красноярка пойдет под суд за регистрацию у себя шести мигрантов за 8 тыс. рублей

Москва15 мая Вести.Тридцатилетняя жительница Красноярска предстанет перед судом за создание "резиновой" квартиры": по просьбе знакомого она зарегистрировала в своем жилье шестерых иностранцев, получив за это 8 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в мессенджере МАХ.

… в минувшем году к красноярке обратился малознакомый мужчина с просьбой зарегистрировать в ее квартире иностранных граждан. Не имея намерения предоставлять иностранцам жилье для фактического проживания, женщина оформила необходимые документы на шестерых человек. За свои услуги она получила денежное вознаграждение в размере восьми тысяч рублей отметили в пресс-службе

Уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации передано в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Обвиняемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.