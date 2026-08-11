МВД: до 5 лет тюрьмы грозит жителю Камчатки за фиктивную регистрацию иностранцев

На Камчатке возбуждено уголовное дело по факту фиктивной регистрации иностранцев МВД: до 5 лет тюрьмы грозит жителю Камчатки за фиктивную регистрацию иностранцев

Москва11 авг Вести.В Петропавловске-Камчатском выявлен факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД края.

Установлено, что ранее судимый 41-летний житель Петропавловска-Камчатского с декабря 2025 по июнь 2026 года поставил на фиктивный миграционный учет по месту проживания в доме на улице Горького 13 выходцев одной из стран ближнего зарубежья. Фактически в квартире они не проживали, но ежемесячно платили подозреваемому за услугу 2 тысячи рублей с человека.

Возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан в РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет отмечается в сообщении

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Проводится расследование.