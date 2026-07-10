Москва10 июл Вести.Житель Петропавловска-Камчатского подозревается в мошенничестве при получении социальных выплат, совершенном в крупном размере, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в мессенджере МАХ.

По версии следствия, в марте 2025 года подозреваемый обратился в администрацию Петропавловск-Камчатского городского округа с заявлением об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта для реализации предпринимательской деятельности. При этом он предоставил недостоверные сведения о своих доходах за три предшествующих месяца. На основании представленных документов мужчине было выплачено единовременное денежное пособие в размере 350 тыс. рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению