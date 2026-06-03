Елизовчанин получил из бюджета 2 млн рублей при махинациях с субсидией на хлеб

Житель Елизова обвиняется в мошенничестве с субсидией на хлеб Елизовчанин получил из бюджета 2 млн рублей при махинациях с субсидией на хлеб

Москва3 июн Вести.Житель Елизово 43 лет предстанет перед судом по обвинению в пяти эпизодах мошенничества с субсидией на хлеб, в результате которых он необоснованно получил из бюджета более 2 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.

… с января 2022 по ноябрь 2023 гг. индивидуальный предприниматель, осуществлявший услуги по производству хлеба и кондитерских изделий на территории с. Усть-Хайрюзово, через своего знакомого приобрел муку и доставил ее из краевой столицы до населенного пункта. Завысив объем поставки и изготовленных хлебобулочных изделий, он изготовил фиктивные документы и представил их в уполномоченный орган для получения краевой субсидии на частичное возмещение понесенных расходов отметили в пресс-службе

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу. Также потерпевшая сторона заявила иск о компенсации причиненного ущерба.