Хабаровчанка четыре года получала выплаты на нерожденного ребенка

Жительница Хабаровска пойдет под суд за мошенничество с пособиями Хабаровчанка четыре года получала выплаты на нерожденного ребенка

Москва17 июл Вести.Жительница Хабаровска 42 лет предстанет перед судом по обвинению в трех эпизодах мошенничества при получении выплат, сообщила пресс-служба прокуратуры края в мессенджере МАХ.

Следствием установлено, что в мае 2021 года местная жительница представила в органы ЗАГС подложные документы о рождении ею ребенка вне медицинского учреждения, на основании которых в течение четырех лет незаконно получала пособия и выплаты, в том числе выделенные в рамках национального проекта "Демография" отметили в пресс-службе

Своими действиями женщина нанесла федеральному бюджету ущерб на общую сумму свыше 2 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу.