По решению суда за снятие порчи жительница Хабаровска приговорена к штрафу

Москва20 апр Вести.В Хабаровске вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 29-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве, сообщается в Telegram-канале прокуратуры края.

Судом установлено, что в феврале 2026 года жительница Хабаровска в торговом центре около железнодорожного вокзала краевой столицы познакомилась с приезжей девушкой. Злоумышленница заметила в сумке у знакомой деньги. Поэтому придумала историю о наличии порчи на приезжей и необходимости передачи денежных средств для ее снятия. Потерпевшая передала злоумышленнице 5 тысяч рублей, с которыми последняя скрылась.

В судебном заседании осужденная полностью признала вину и раскаялась в содеянном, возместила потерпевшей причиненный материальный ущерб отмечается в сообщении

Суд назначил "целительнице" штраф 15 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.