Москва20 апрВести.В Хабаровске вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 29-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве, сообщается в Telegram-канале прокуратуры края.
Судом установлено, что в феврале 2026 года жительница Хабаровска в торговом центре около железнодорожного вокзала краевой столицы познакомилась с приезжей девушкой. Злоумышленница заметила в сумке у знакомой деньги. Поэтому придумала историю о наличии порчи на приезжей и необходимости передачи денежных средств для ее снятия. Потерпевшая передала злоумышленнице 5 тысяч рублей, с которыми последняя скрылась.
В судебном заседании осужденная полностью признала вину и раскаялась в содеянном, возместила потерпевшей причиненный материальный ущерботмечается в сообщении
Суд назначил "целительнице" штраф 15 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.