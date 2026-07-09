Москва9 июлВести.Жительница Елизова 30 лет пойдет под суд по обвинению в мошенничестве при получении выплат, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.
В августе 2023 года женщина обратилась в МФЦ с заявлением, в котором просила назначить ей пособие по уходу за ребенком.
В декабре она передала ребенка в специализированное учреждение, но от выплат в установленном порядке не отказалась, продолжила получать государственные денежные средства, предназначенные малышке. Ущерб превысил 230 тысяч рублейотметили в пресс-службе
Фигурантка вину признала. Заявлен иск о возмещении вреда, причиненного преступлением. Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.