Более 230 тысяч рублей детских пособий незаконно получила жительница Елизова

Камчадалка предстанет перед судом за мошенничество с детскими пособиями Более 230 тысяч рублей детских пособий незаконно получила жительница Елизова

Москва9 июл Вести.Жительница Елизова 30 лет пойдет под суд по обвинению в мошенничестве при получении выплат, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.

В августе 2023 года женщина обратилась в МФЦ с заявлением, в котором просила назначить ей пособие по уходу за ребенком.

В декабре она передала ребенка в специализированное учреждение, но от выплат в установленном порядке не отказалась, продолжила получать государственные денежные средства, предназначенные малышке. Ущерб превысил 230 тысяч рублей отметили в пресс-службе

Фигурантка вину признала. Заявлен иск о возмещении вреда, причиненного преступлением. Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.