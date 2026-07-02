Уголовное дело о краже в реанимации направлено в суд на Камчатке Сестра-хозяйка камчатской реанимации пойдет под суд за кражу браслета умершей

Москва2 июл Вести.Сестра-хозяйка одной из больниц Петропавловска-Камчатского 54 лет предстанет перед судом по обвинению в краже с причинением значительного ущерба, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.

По версии следствия, в мае этого года сестра-хозяйка одной из городских больниц увидела на полу палаты реанимационного отделения золотой браслет, принадлежащий скончавшейся женщине, и в отсутствие свидетелей положила его в свой карман. Впоследствии, чтобы не быть разоблаченной, она попросила прохожего сдать ювелирное украшение в ломбард, заплатила ему за это 5 тыс. рублей отметили в пресс-службе

Ущерб от ее действий превысил 32 тысячи рублей. Фигурантка вину признала и пояснила, что преступление совершила из-за долгов, причиненный вред возместила.

Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.