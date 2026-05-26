Медсестра из Краснотурьинска похитила деньги коллеги для игры в "Винлайн" В Краснотурьинске медсестра оформила кредит на коллегу ради ставок на спорт

Москва26 мая Вести.В Краснотурьинске городской суд огласил наказание для старшей медсестры из местной детской больницы. Оксана К. обвинялась в том, что украла у сослуживицы 82 тысячи рублей и взяла на ее имя кредит. Все вырученные средства женщина спустила на ставки в букмекерском приложении "Винлайн" на телефоне. Об этом сообщил Telegram-канал "Суды Свердловской области".

Согласно материалам дела, 12 декабря 2025 года фигурантка злоупотребила доверием своей коллеги. Под предлогом очистки телефона она получила доступ к мобильному приложению банка - код доступа медсестре был известен. Проведя несколько транзакций, злоумышленница перевела на свои счета и в электронный кошелек 82 тысячи рублей, а также оформила онлайн-кредит на имя жертвы.

Все похищенное, как призналась сама подсудимая, она потратила на ставки в приложении "Винлайн" говорится в публикации

К моменту заседания потерпевшая приняла извинения фигурантки, так как та вернула все деньги полностью. Эта компенсация ущерба, а также чистосердечное признание вины, сожаление о содеянном и проблемы со здоровьем стали поводом для послабления. Отягчающих вину факторов найдено не было. Впрочем, в суде отдельно подчеркнули: пагубное пристрастие к азартным играм не является уважительной причиной для преступления и не учитывается при смягчении приговора.

Фигурантку признали виновной по двум эпизодам хищений денег с банковской карты (пункт "г" части 3 статьи 158 УК РФ). По каждому из них ей выписали штраф в 120 тысяч рублей. Однако, применив принцип частичного сложения наказаний, суд снизил общую сумму до 150 тысяч рублей. Приговор суда уже вступил в законную силу.