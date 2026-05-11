Москва11 мая Вести.Исполняющая обязанности начальницы отделения "Укрпочты" в Закарпатской области Украины проиграла в онлайн-казино 3,8 тысячи долларов (свыше 2,8 млн рублей) из пенсионных и социальных выплат граждан. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное".

Инцидент произошел в сентябре 2022 года, когда женщина проиграла более 3,8 тысячи долларов в азартных играх и, злоупотребляя своим служебным положением, взяла деньги из почтового отделения.

В Закарпатье осудили и.о. начальницы отделения "Укрпочты" в селе Грушево Тячевского района. Женщина, злоупотребляя служебным положением, использовала для игр в онлайн-казино средства, предназначенные для выплаты пенсий и социальной помощи говорится в материале

Суд над женщиной состоялся в Тячевском районном суде Закарпатской области. Во время заседания обвиняемая признала вину и рассказала, что частично переводила средства на собственные счета и использовала их в онлайн-казино.

По словам женщины, она страдает игровой зависимостью. Кроме того, обвиняемая сообщила, что пыталась вернуть деньги, но сделать это до вмешательства правоохранителей не успела.

Как отмечает телеканал, причиненный ущерб впоследствии был возмещен.

В суде женщину признали виновной по статье о злоупотреблении служебным положением и назначили ей наказание в виде двух лет испытательного срока.