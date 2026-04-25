Москва25 апрВести.В Челябинской области будут судить бывшую начальницу отделения почты Юрюзань АО "Почта России". Женщина обвиняется в хищении лотерейных билетов на сумму 11 тысяч рублей, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале.
В ходе расследования установлено, что обвиняемая, находясь на рабочем месте, присвоила себе находившиеся на реализации гражданам лотерейные билеты на общую сумму 11 тыс. рублей и произвела их розыгрышговорится в сообщении
Уголовное дело по статье о присвоении и растрате направлено в Катав-Ивановский городской суд.