Жительницу Златоуста телефонные мошенники лишили 1,2 миллиона рублей под предлогом проверки счетчиков, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Пострадавшей оказалась 55-летняя женщина. По ее словам, ей позвонила неизвестная, представившаяся работницей энергосбытовой компании, и сказала о необходимости проверить счетчик электроэнергии. Для подтверждения своего согласия требовалось продиктовать пришедший в sms шестизначный код, что потерпевшая и сделала.

После этого ей поступил звонок о том, что ее личный кабинет на портале госуслуг якобы взломали, а ее могут привлечь за финансирование запрещенных организаций. Ей предложили выход из ситуации – перевести все накопления на безопасный счет.

Следуя инструкциям аферистов, потерпевшая перевела свои деньги мошенникам. А когда пришло осознание, что ее обманули, женщина обратилась в полицию говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.