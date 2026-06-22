Москва22 июн Вести.Жительница Челябинска подожгла по указанию мошенников собственную квартиру. Об этом управление СК России по Челябинской области сообщило в MAX.

По данным ведомства, злоумышленники сначала вынудили женщину перевести им 40 тысяч рублей, а потом внушили, что после поджога жилья ей выплатят компенсацию.

Она перевела злоумышленникам денежные средства в размере 40 тысяч рублей, после чего неизвестный, используя средства дистанционной связи, убедил ее совершить поджог жилья под предлогом последующего получения крупной страховой выплаты пишет СК

Мошенник контролировал действия женщины по видеосвязи и говорил ей, что делать, когда начался пожар.

Никто не пострадал в результате инцидента, жильцов эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, также проводится проверка в связи с возможным покушением на убийство.