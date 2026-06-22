Москва22 июнВести.Жительница Челябинска подожгла по указанию мошенников собственную квартиру. Об этом управление СК России по Челябинской области сообщило в MAX.
По данным ведомства, злоумышленники сначала вынудили женщину перевести им 40 тысяч рублей, а потом внушили, что после поджога жилья ей выплатят компенсацию.
Она перевела злоумышленникам денежные средства в размере 40 тысяч рублей, после чего неизвестный, используя средства дистанционной связи, убедил ее совершить поджог жилья под предлогом последующего получения крупной страховой выплатыпишет СК
Мошенник контролировал действия женщины по видеосвязи и говорил ей, что делать, когда начался пожар.
Никто не пострадал в результате инцидента, жильцов эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, также проводится проверка в связи с возможным покушением на убийство.