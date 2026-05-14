Хабаровчанин подозревается в мошенничестве при получении социальных выплат Хабаровчанин подозревается в мошенничестве при получении выплат на 350 000 руб.

Москва14 мая Вести.Уголовное дело о крупном мошенничестве при получении выплат возбуждено в отношении жителя Хабаровска, сообщила пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО в мессенджере МАХ.

Мужчина причинил ущерб государству на сумму 350 тысяч рублей.

По версии следствия, хабаровчанин в 2023 году, желая осуществлять предпринимательскую деятельность, предоставил в центр социальной поддержки населения недостоверные сведения о размере пенсии и доходе семьи для получения государственной социальной помощи. На основании заведомо недостоверных документов он заключил контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и незаконно получил от государства денежные средства отметили в пресс-службе

Ведется следствие.